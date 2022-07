Examen general

Estados Unidos siempre mantuvo una relación muy especial, para bien y para mal, con España y no hace falta remontarse a la Guerra de Cuba. Durante la dictadura de Franco los estadounidenses se dedicaron a ese juego que tanto les gusta del palo y la zanahoria y no son pocos los que consideran que fue EEUU quien jugó el papel más decisivo en el tránsito del régimen franquista a una democracia consolidada, con influencia importante en la llamada operación ogro. El triunfo de Felipe González abrió un paréntesis pero una vez cerrado el acuerdo de las bases y el tema de la OTAN, a los ojos de Washington, España pasó de ser un aliado impredecible a un amigo fiable cuando más falta hacía. Desde entonces circula por Madrid una leyenda urbana que señala que poco se mueve en los gobiernos españoles sin el OK de la diplomacia USA. Quizás por eso Alberto Núñez Feijóo recibió este miércoles la visita de la embajadora Julissa Reynoso. No lo sabremos hasta que dentro de 50 años se desclasifiquen los papeles del encuentro. Mientras tanto quedémonos con ese libro de Galicia que Alberto le regaló a Julissa. Es un síntoma.