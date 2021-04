Exequias en vida

Para los que crean que el confinamiento de 2020 no fue una época prolífica, hoy les ofrecemos en esta imagen la primera gran acción de Alianza Cívica, la formación política que nació durante los días del Quédate en casa, tal vez entre aplauso y aplauso a los sanitarios. Sus impulsores aseguran que no son ni de izquierdas ni de derechas ni de centro y se definen como “el partido de las ideas, no de las ideologías”. Se manifiestan en contra de la labor de las fuerzas políticas que nos representan en el Congreso y para muestra un botón: ahí tienen las coronas fúnebres que les dejaron en la puerta con la leyenda “Sois el lastre del país”. Se supone que nunca optarán a esos escaños. Para qué iban a querer ser iguales a ellos.