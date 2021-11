Quizá algunos no tenían muchas esperanzas en que la primera mitad del Año Santo, este 2021, sirviera para remontar en la capital gallega. Veníamos de meses muy duros, pero una vez superado lo peor de la pandemia -habrá que tocar madera- el tirón del xacobeo y el fenómeno de la peregrinación han servido para tomar un enorme impulso. Las colas para entrar en la Catedral o para la Puerta Santa son continuas, y las cifras están ahí para demostrar que no se trata solo de una impresión. Si nada se tuerce sanitariamente, el próximo año puede resultar espectacular. Más aún si se confirma la visita del papa en verano, un acontecimiento para el que no dejan de sumarse esfuerzos institucionales unánimes.