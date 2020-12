Escribía John Steinbeck, el premio Nobel autor de Las uvas de la ira o Al este del Edén, que “un alma triste puede matar más rápidamente que una bacteria” y en la La guerra de los mundos, la novela de ciencia ficción de Herbert George Wells, aprendimos que solo los microorganismos microscópicos unicelulares eran capaces de salvar a la Tierra ante el avance imparable de los extrarrestres con sus máquinas infernales. Es de suponer que esos seres que venían de otros mundos, mucho más adelantados, desconocían la tristeza y por eso no pudieron consumar su estrategia. Ahora el mundo no sonrie (ni aplaude) por culpa de un coronavirus, esos microorganismos que saltan de los animales a los humanos. Tanto que incluso en Navidad tienen que reclamarnos aplausos al haberse perdido ese espíritu que hasta este 2020 nos alegraba. La joven con el cartel que pide aplausos es fiel reflejo de la realidad: de tantas advertencias hemos perdido hasta la tristeza... nos faltan los abrazos y por eso no aplaudimos. Nos quitan las ganas.