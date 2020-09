Foto síntesis

‘Flipper’, en PORTO DO SON En la curiosa imagen que hoy protagoniza esta sección, una familia nada junto a un delfín mular que lleva ya varios meses habitando la ría de Muros y Noia, y en especial el puerto de Portosín, donde acompaña a los barcos en sus entradas y salidas. La foto fue tomada durante el fin de semana en la playa de Las Gaviotas, en Porto do Son, donde durante horas se dejó acariciar por los niños, que lo llaman Flipper. No obstante, la diversión duró hasta que miembros del Seprona prohibieron acercarse al animal, ya que la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA), que está realizando un seguimiento de Flipper, indica que son animales abandonados por su manada y que no se debe interactuar con ellos.