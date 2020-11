Fumando espero

Queremos fumar marihuana, ¿algún problema? Esta sería la transcripción al lenguaje escrito de la sensual expresión que muestra en la imagen esta joven mexicana que, con esa pose a lo Marilyn Monroe –actriz que no le hacía ascos a este controvertido producto, dicho sea de paso–, parece estar desafiando a las autoridades de su país, cuando en realidad es todo lo contrario: les está agradeciendo a los senadores su gesto de ayer, día histórico en el que decidieron aprobar el uso recreativo, además del terapéutico, de esta planta de propiedades estupefacientes. Qué mejor manera de celebrarlo que consumiéndola con fruición a plena luz del día, esperando que la gente lo comprenda y, si no, al menos ya no es delito.