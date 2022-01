Gaspar, ‘trending topic’.

No suele ser habitual que el rey Gaspar sea protagonista. Con frecuencia, este mago de Oriente debe hacer un pequeño sobresfuerzo para no pasar desapercibido frente a la euforia general que despiertan el carácter bonachón del sabio y anciano Melchor y la sonrisa pícara de su majestad Baltasar. Pero la última noche de Reyes le hizo justicia al monarca de las barbas rubias, al menos a su paso por Madrid, donde al igual que sus colegas, fue recibido por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Gaspar dio mucho que hablar en las calles y en todas las redes sociales; e incluso se convirtió en trending topic por el look que eligió para la ocasión y su saber estar. Parte del mérito es del actor Beltrán Iraburu. ¡Que viva el rey Gaspar!