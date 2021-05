Hipernormalidade

Sempre fomos moi de extremos. Ou todo ou nada. Ou fervendo ou frío como un témpano, porque pasamos de cero a cen en milésimas. Tamén a normalidade pos-COVID está chegando acelerada. Esta imaxe dunha praia de levante, na zona de La Manga, é boa proba. Poida que sexa a perspectiva, como se dicía noutros casos, pero así, a primeira vista, parecería que está chea de máis. Él lóxico que a xente busque desfogar moitos meses de desexos reprimidos, pero certa cautela non viría de máis. Tema aparte é o feísmo do fondo, que xa ten pouco remedio en moitas localidades do este de España. Pero podería servir para que tomáramos nota por estes lares, non vaia ser que tamén copiemos diso.