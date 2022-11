No es un error, después de largas semanas de fluctuaciones varias y significativas diferencias entre sus precios, la gasolina y el gasoil se encuentran prácticamente en los mismos dígitos. Al menos, en esta estación de servicio. Unos céntimos arriba el carburante tradicionalmente más barato, dato que a estas alturas ya no sorprende a nadie, pues ya nos habituamos a que la gasolina no siempre sea el más caro de los combustibles para automóviles. Desde que se generalizó la salida al mercado de los coches con motores diésel, poco a poco estos vehículos fueron aumentando sus ventas gracias a que llenar sus depósitos resultaba más económico. Pero la mano invisible del mercado obró en su contra. Como se puede ver.