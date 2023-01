IDebe ser complicado ejercer de rey mago durante 40 años. En Padrón el rey Melchor lleva 40 años ininterrumpidos (incluso en el pandémico 2020 se vistió para no perder la costumbre) de sus seis décadas y media de vida ejerciendo tan encomiable labor. Puede parecer un récord pero el rey Gaspar no le va a la zaga ya que cumplió diez de sus tres décadas de existencia en ese papel; es decir que esa marca acabará siendo batida en dura competencia ya que Melchor se comprometió a no cesar en su empeño y Gaspar a no detenerse hasta que lo supere. Mientras tanto el rey Baltasar asiste atónito al reto: él lleva menos tiempo pero es más auténtico. Testigos son Cruz Taboada y Mary Pardal, organizadora de la cabalgata y maquilladora y peluquera. Ellas esperan jubilarse antes.