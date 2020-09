Hay gente que ya no es ni la sombra de que fue y otros a los que sólo se les conoce por su sombra. En esta imagen, sin esa silueta que se proyecta sobre la pista, poco sabríamos de la actividad de la protagonista. Podría tratarse tanto de una tenista como de una maratoniana. O tal vez de una adolescente jugando a la mariola. Pero si este perfil no nos engaña –el mundo de las sombras pertenece a la apariencia, no a la realidad–, diríamos que estamos ante una tenista en pleno esfuerzo. Y así es. Nos encontramos ante la americana Cori Gauff, la nueva sensación de este deporte, si hacemos caso a los expertos. Aunque ayer perdió en Roma contra la española Garbine Muguruza. El futuro es como una sombra, hay que concretarlo.