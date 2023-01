Incredulidad

Éste es uno de los días en los que la foto lo dice todo, en el que la imagen vale más que mil palabra, y lo que realmente apetece es dejar este espacio en blanco para no distraer el interés del lector atento y atraer a aquellos más despistados. La anónima señora de Baleira, desencantada y desesperada, no encontró mejor fórmula que depositar el cartel con la palabra Xusticia en una papelera (recipiente con forma de balde o cesto para tirar los papeles y los objetos que no sirven). En esta localidad lucense tienen el convencimiento de que la Justicia no sirve y por tanto debe ir a ese lugar. Será legal pero es insultante la condena que se le impulso a los pederastas violadores de una niña de menos de trece años. Fíjense en la foto y su mensaje. Sobran las palabras.