Esta bien podría ser la típica foto que aparece en esos acertijos online con la pregunta en principio absurda ¿cuántos círculos ve en esta imagen? En este caso, da igual los que observe el lector porque lo que en esta sección se pretende resaltar no es un simple juego de internet, sino llamar la atención sobre los Juegos con mayúsculas, que sólo pueden ser los Olímpicos, cuya edición prevista para este año en Tokio se encuentra en peligro de sufrir un segundo aplazamiento. Desde que la capital japonesa ganó el concurso para su organización en 2020, no se puede decir, precisamente, que todo fuese sobre ruedas. Al final, qué suerte tuvo Madrid, que pese al relaxing cup of café de Ana Botella perdió estos Juegos que no lucirán.