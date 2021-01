La media naranja

Si los jueces no se vuelven atrás, en fecha tan señalada como el próximo 14 de febrero, Inés Arrimadas volverá al escenario de sus primeros escarceos políticos, la Cataluña que acogió a sus padres andaluces, donde creció bajo el pujolismo y donde de la mano de Albert Rivera se convirtió en una candidata capaz de ganar las elecciones autonómicas con un proyecto netamente constitucionalista, derrotando a un nacionalismo más abiertamente independentista que nunca. Pero en estos comicios nada será igual, pues Cs se quebró, ella no aspira a la Generalitat y su mentor ya no está en activo. Illa amenaza con robarle sus cítricos votos y, aunque ella lo critica, sería su mejor pareja de baile. ¿O preferiría a Puigdemont?