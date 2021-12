La protección se lleva en los genes

Hay muchos programas televisivos en los que supuestos expertos enseñan a los padres cómo deben educar a sus hijos y cómo se deben comportar ante diversas circunstancias difíciles. No hay por qué cuestionar la utilidad de dichos espacios, pero lo cierto es que los padres, al menos casi todos, llevan impresos a fuego, en el cerebro y en el corazón, varios códigos de conducta que no se enseñan -vienen de serie- y que siempre permanecen inalterables con el paso de los siglos. Entre ellos, el de la protección a los hijos frente a cualquier mal o inclemencia. En la foto, una mujer cubre a su pequeño acompañante con su paraguas. Antes que mojarte tú, me empapo yo. Así debe ser y así será siempre.