La torre de Ayuso

La de bombero siempre es una profesión de riesgo en cualquier lugar donde se ejerza y, aunque lo fácil aquí sería decir que en el Madrid que se muestra en esta campaña todavía lo es más, no lo haremos por no discriminar a sus compañeros de otras partes geográficas, no sea que después los aludidos también le exijan a Ayuso un plus adicional y salgan ganando. Pero está claro que si tienen pensado pedirlo, este es el momento, pues la presidenta no puede estar de mejor humor estos días, al sentirse en una cúspide electoral tan elevada que ni los bomberos más avezados podrían escalarla. Desde su torre, Ayuso contempla los vanos intentos de alcanzarla de sus perseguidores. Ninguno se explica cómo pudo ella llegar tan alto.