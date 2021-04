Los reyes también lloran

El príncipe Felipe, duque de Edimburgo, casado con la reina Isabel II desde el año 1947, fue el monarca consorte que más tiempo permaneció en el cargo en toda la historia de Reino Unido. No es su único récord, pero sí el más solemne. De los otros, algunos inconfesables, no hablará nunca la historiografía oficial, pero sí la rumorología que nutre el género popular de las leyendas urbanas. Muchas de ellas quedaron reflejadas, no sin levantar polémica en el entorno de la familia real británica, en una de las series de más éxito de Netflix, The Crown. No era el gran protagonista, pero sí el personaje que más juego dio en las primeras temporadas, antes de la aparición de Lady Di. Su muerte iluminará nuevos capítulos.