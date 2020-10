Los viajes del Rey

Por qué el monarca Felipe VI visitó ayer la Ciudad Condal para participar en la ceremonia de los premios Barcelona New Economy Week (BNEW) y no lo pudo hacer hace dos semanas para presidir la entrega de despachos a los nuevos jueces es una incógnita que seguramente ni el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sepa resolver, a pesar de que fue él quien tomó ambas decisiones. Tal vez la única explicación resida en el afán del inquilino de La Moncloa en demostrar que la primera autoridad del Estado, muy cuestionada por sus socios de Gobierno y por los partidos que lo respaldan en el Congreso, come en su mano. Pero el monarca seguirá comiendo en Zarzuela cuando Sánchez deje su Presidencia.