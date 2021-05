Madrid me mata

Desvelaba ayer Manuel Jabois que Isabel Díaz Ayuso formaba parte de grupos de WhatsApp (con doble P minúscula final) con nombres tan singulares como Los ayuso, Cantora, Sotillos y PP (con doble P mayúscula). Nada decía de que los expresidentes de la comunidad tuvieran uno aunque no creemos que Ignacio González, el traidor que se pasó a Ciudadanos, aguantara mucho. ¿Y Esperanza, Cristina e Isabel? Las dos expresidentas y la que lo está en funciones (¡qué curioso que Madrid sea la autonomía más gobernada por mujeres!), aprovecharon el 2 de Mayo para fusilar, metafóricamente hablando, a algunos de sus rivales. Aquí estamos “sin cargos pero sin cargas”, se oyó decir a la Cifuentes y todos se miraron sorprendidos. Tendremos que darle la razón al maestro Luis Eduardo Aute: “¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir, tal vez me vaya un tiempo. No aguanto este coñazo de Madrid”