El derecho a la manifestación, al cabreo ciudadano o al simple pataleo debe estar siempre garantizado. Con unos límites, claro. En Bruselas no están muy contentos con las medidas anticovid de su Gobierno, y ayer salieron a las calles para montarla. Podemos discutir hasta qué punto recortar libertades está justificado o no, y aquí en España somos especialistas, después de varias sentencias que le torcieron el gesto a nuestro gobierno. Pero los datos de infecciones no son precisamente buenos en Bélgica, y parece bastante razonable obligar al uso de mascarillas en determinadas circunstancias. Puede que los gobiernos se excedan a veces. Seguro. Pero puede que algunos solo estén satisfechos en medio de las protestas.