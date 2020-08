No será el primer animal que se dé un garbeo por el espacio, porque ahí estuvo la pionera Laika, la perrita rusa del Sputnik que se convirtió en el primer ser vivo en orbitar la Tierra, pero sí puede ser uno de los pocos que tenga la oportunidad de visitar Marte. La familia de Alliana Marie Macachor ha decidido incluirlo en la misión que tiene prevista la Nasa, con lo que este gato, ahí donde lo ven, dejará su Filipinas natal para ir al espacio. Esperemos que goce de buena salud, porque en principio el viaje está previsto para dentro de seis años. No va a ser fácil, pero quizá habría que preguntarle si está de acuerdo con la decisión de su familia de mandarlo nada menos que a Marte, porque no creo que le entusiasme la idea.