Más madera

Como ustedes se pueden imaginar, en el Reino Unido también andan con elecciones. ¿Qué otra cosa podría significar esta foto? A estas alturas de su vida, no se iba a poner ahora el primer ministro británico, Boris Johnson, a trabajar. No es que se le pasase el arroz laboral, pero cuando no hay una costumbre de años detrás, la cosa no es tan sencilla. Los casi 57 años que lo contemplan no es edad para empezar a castigar el cuerpo. Porque hablamos de trabajo físico, como el que se le ve realizando en esta foto, donde, quién sabe, igual nos estamos pasando de listos y resulta que el operario necesitaba ayuda. Pero va a ser que no, estas cosas se notan. En esto España y el Reino Unido no son muy diferentes. Gustan mucho del teatro.