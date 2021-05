Mientras el ciudadano Pablo Iglesias cambia de look, el partido que ayudó a fundar –y al que electoralmente encumbró– también cambia su escaparate. Atrás quedan los tiempos en que la imagen de los morados se sustentaba en los tres tenores varoniles Iglesias-Monedero-Errejón. Hoy, con la formación de los círculos consolidada en el Gobierno a la izquierda de Pedro Sánchez, la santa trinidad del rupturismo se escribe en femenino: Yolanda-Irene-Belarra. Ayer se estrenaban en el Congreso y las dos últimas, en la foto, parecía que algo echaban de menos a su izquierda. No una coleta, porque ya no existe: Pablo errejonizó su estética personal. Nada será igual en la fuerza que nació del 15-M. El 4-M aceleró su perestroika.