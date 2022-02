El éxito de Tanxugueiras que no fuer capaz de eclipsar ni un jurado ni la poderosa maquinaria discográfica no es más que la punta de ese iceberg que está siendo la música gallega. Uno de los ejemplos es Carolina Rubirosa que fue seleccionada por segunda vez consecutiva para representar a Galicia en Dinamarca, en el Festival Liet International 2022, que viene a ser como un Eurovisión de las lenguas minoritarias. Allí se darán cita representantes de trece países entre los que se encuentra, por ejemplo, Alemania, Francia, Italia, Noruega, Holanda o Reino Unido. No vayan a pensar que Carolina, de O Grove pero residente en A Coruña, con su cara de niña buena y su guitarra es una cantante más; al contrario va a sorprender como hicieron las Tanxugueiras en el Benidorm Fest. Ya lo verán.