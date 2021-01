Impresionante estampa la de ayer en muchas zonas de Gran Bretaña por la nieve caída. Todavía más en este caso, en Windsor, por la aparente normalidad de los paseantes invernales, a quienes ni siquiera se les intuye la angustia de la pandemia. No hay mascarillas a la vista, porque van separados, y con el deslumbrante y cinematográfico castillo de Windsor al fondo, entre la niebla, la imagen no puede ser más bucólica. Es la nueva normalidad a la que aspiramos cuanto antes. Quizá no lo valorábamos cuando lo teníamos, pero eso de darse un paseo dominical por cualquier sitio, sin más preocupación que la vuelta al trabajo del día siguiente, es un placer de dioses al que deberíamos regresar ya. Maldito COVID.