Se acabaron los días navideños, pero comer hay que comer todos los días. Es una ley biológica que en los primeros años del hombre en la Tierra nos costaba la vida cumplir, porque la exposición a la caza nos exponía también como especie a ser cazado, y en la actualidad, lo mismo aunque no exactamente igual. No es que acudir hoy en día al mercado tenga un peligro vital, pero sí para la cartera sin la cual poco o nada valemos. Siempre fue lo mismo, comer no es una actividad sencilla, sino que procurando el alimento nos pasa la vida casi sin enterarnos. Dicen que hay que comer para vivir y no vivir para comer, pero en la práctica casi es lo mismo, porque en busca de la comida nos dejamos la vida trabajando.