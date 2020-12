“¿Qué hay de lo mío, señor presidente?”, le preguntó varias veces el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, a Pedro Sánchez antes de posicionarse sobre los Presupuestos que finalmente rechazó. “¿Qué era lo tuyo?”, le contestó siempre el jefe del Gobierno de esta España en la que el nacionalista no acaba de sentirse cómodo. “Lo mío es Galicia, ¿se acuerda? Habíamos hablado de algunas inversiones necesarias en mi tierra ya en la negociación de su investidura, allá por enero”. “Mejor lo tratas con la ministra Montero, que yo estoy bastante ocupado con lo mío”. “¿Es que entre lo suyo, acaso, no se encuentra Galicia?”. “Galicia es una comunidad que llevo en el corazón”. “Pero no en la cartera”. “Moito obrigado”.