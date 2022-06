La política del Reino Unido, más que ninguna otra, es una política de gestos. Pero no nos referimos sólo a los gestos políticos, como el que ayer tuvo Pedro Sánchez al rebajar el IVA de la luz, sino a la gesticulación corporal que se maneja en todos los actos. Los solemnes, como el de la foto en la Cámara de los comunes, requieren la mímica política, que en Boris Johnson es muy particular. Ahí le tienen con una mano en el bolsillo, el cuerpo inclinado como en posición de descanso y el dedo índice entre explicativo y acusador. Esta postura no difiere mucho de la que puede adoptar en la barra de un bar, pero es en el Parlamento y Boris sabe adaptar a este espacio cualquier pose vulgar. Cualquier día, hasta bailará.