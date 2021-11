Otras víctimas del volcán de La Palma

No solo miles de vecinos de Los Llanos de Aridane y El Paso, en la isla de la Palma, han sido desalojados in extremis tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, el pasado 19 de septiembre, para salvarse de la crueldad de los ríos de lava. Y es que los servicios de emergencias también han tenido que hacer un esfuerzo para rescatar a cientos de animales amenazados por las coladas incandescentes. El cerdito que hoy protagoniza esta Fotosíntesis es uno de los evacuados de una granja situada en la zona de exclusión; y que ahora vive felizmente en el centro de acogida temporal para animales que se habilitó en la Isla Bonita. Se alimenta, como no podía ser de otra manera, a base de plátanos de Canarias.