“A ti meu Cambados, probe, fidalgo e/ soñador; que ó cantareiro son dos pinales/ e ó agarimo dos teus pazos lexendarios,/ dormes deitado ó sol, á veira do mar”. Es la dedicatoria que don Ramón Cabanillas escribió en La Habana en su poemario Vento mareiro dedicado a su tierra. No hay cambadés que se precia que no lo recite de memoria y son pocos los peñistas de la festa do Albariño que no lo entonan cuando esta bebida de dioses empieza a hacer efecto. No ocurrirá este año ya que el concello, en nivel máximo de restricciones, tomó la decisión de aplazar los festejos debido a la imparable propagación del coronavirus. Tendremos que levantar la copa, cada uno desde su casa, y esperar que amaine la tormenta.