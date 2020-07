Para el equipaje siempre hay sitio

Hay personas a las que el maletero del coche más grande no les llega para nada y otras, por el contrario, que logran convertir una pequeña motocicleta en una especie de baúl capaz de rodar cientos de kilómetros. En este último grupo se integran los dos turistas motorizados que llegaron ayer hasta el propio corazón del Obradoiro a lomos de una scooter que merece, sin duda, un homenaje, aunque sus tripulantes también tienen su mérito por haber sabido distribuir tan bien los bultos del equipaje incluso en el espacio situado entre las piernas del piloto y sobre el guardabarros trasero. Viva el espíritu on the road de los moteros veteranos. Sobre todo si su meta es Compostela.