Patito feo

Dentro del amplio abanico de especialidades que ofrece el apasionante mundo del atletismo, podría decirse que dedicarse al salto con pértiga es algo equivalente a tocar el bombardino o el fagot en una gran orquesta. Ese deportista o concertista de tan inhabitual elección se convierte en el elemento más extraño dentro del grupo en el que participa, ya sea una banda musical o atlética. No es el más observado en la ejecución de sus respectivas partituras, pero sí el que más miradas de sorpresa concita. ¿Qué pensaría un marciano sobre lo que estará intentando un humano que salta con una garrocha sin otro sentido que caer al otro lado del listón? La comprensión de esa música musculosa no es para todos las mentes, igual que los sonidos del fagot tampoco agradan a todos los oídos. Pero la conjunción entre la competición atlética y la armonía musical existe y su mayor expresión quedó reflejada en el filme de Hugh Hudson Carros de fuego. Una película dedicada al deporte rey, que no es el fútbol, recordada sobre todo por su extraordinaria banda sonora.