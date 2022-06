Merece a música, canto e baile tradicional galego ser declarada ben de interese cultural inmaterial? son moitas as persoas na nosa comunidade que non teñen dúbida de que se trata dun valor cultural de primeira orde e que, como ocorreu co flamenco, merece certa consideración e que se protexa e potencie. O fenómeno Tanxugueiras no festival de Benidorm debería ser aproveitado para relanzar unha idea que leva tempo movendose en gran cantidade de escolas en cidades, vilas e ata aldeas. “Hai máis de 30.000 alumnos nas escolas tradicionais, ao redor de mil profesores e, en conxunto, representa un movemento económico de ao redor de 6 millóns de euros”, lembraba onte Ana Pontón na presentación dunha iniciativa do Bloque. Nela tamén se pedía a creación dun observatorio para avaliar o estado de conservación de todas estas expresións artísticas. “Nós queremos mostrar o orgullo do noso baile e música, que non é pasado, é presente”, engadía a líder nacionalista. Tamén é futuro xa que cada vez son máis novos os nenos e nenas que pensan que música, canto e baile tradicional galego son bens de interese cultural. Teremos que facerlle caso, entón.