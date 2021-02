Por los Díaz de mi vida

Desde enero de 2019, Andalucía dejó de confundirse con el PSOE, pues desde la histórica Transición hasta esa fecha no menos señalada en que el popular Juanma Moreno rompió la extraordinaria hegemonía socialista, el Gobierno de esta comunidad, el centenario partido fundado por Pablo Iglesias –el ferrolano– y la idiosincrasia de este pueblo parecían todo lo mismo. Al menos, a los ojos del resto de españoles, a los que no les extrañaba ya la ausencia de alternancia en el palacio de San Telmo. El caso es que Susana Díaz, la que perdió el último relevo de la fuerza de la rosa, sigue pensando aún que esta tierra les pertenece. Ayer llamó, en la víspera del Día de Andalucía, a la “rebeldía democrática” para regresar ella al Gobierno. En votar otra opción que no sea la de siempre no observa rebeldía.