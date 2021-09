Si en el mundo del periodismo tomamos como verdad irrefutable que la notica no es que el perro muerda al hombre, sino el hombre al perro –que en estos tiempos locos habrá más casos de los que nos imaginamos–, en el caso de la foto de hoy la noticia sería que perro le diese el helado a su humano dueño y no al revés. La verdad es que no sólo sería noticia que el perro le metiese el helado en la boca al hombre, sino que, además, para muchas personas con complejo de marajás sería una comodidad al que no renunciarían por nada del mundo si pudieran. ¿Qué pensará un perro cuando un hombre le da los restos de su helado? Posiblemente, maldecirá su racanería por no dárselo entero. ¿Qué pensaría un humano si fuese al revés?