EXOTISMO Probablemente hay muchos temas que se nos están yendo de las manos, y el de las mascotas es uno de ellos. Ya no sirve con tener un gato, un perro, tres... Los gustos cambian y los animales exóticos ganan terreno, aunque muchos de ellos estén prohibidos. No es una moda solo de España o de Europa. El ‘mini-pig’ de la imagen, que de mini tiene poco, se pasea tan ricamente junto a su orgullosa dueña, Veri, por el barrio de Liniers, en Buenos Aires. Vive en casa junto al resto de la familia y todo indica que tiene carta blanca para moverse por la vivienda como un miembro más. Quizás no sea la mejor idea, pero ya se sabe que en eso de los gustos... Como la crisis siga haciendo mella, puede que el cerdo acabe en la parrilla.