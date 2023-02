Prohibido prohibir

He aquí el eslogan del Mayo del 68 francés llevado a la práctica: las señales de prohibición, a la papelera. Aquel movimiento de estudiantes universitarios rebelados contra la autoridad atosigadora, jóvenes idealistas que pensaron que podían cambiar el mundo, al final no pudieron hacer ni lo que hizo el simple operario que arrojó esa señal contra una pared semiolvidada para que dejara de tocar la moral a los que estando izada en su sitio se la tocaba. Aunque igual la peripecia de esta señal tampoco fue exactamente así, sino que la degradación de su dignidad se debió a causas menos románticas y revolucionarias. A lo mejor, cayó ella sola, harta de que nadie le hiciera caso. Llevar el peso de prohibir no es fácil.