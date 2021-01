Estamos en época de extremos. Dicen que la pandemia hace brotar lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Actos altruistas y conductas más que temerarias. Trabajo y esfuerzo por parte de muchas personas, no solo los sanitarios, e irresponsabilidad y exceso de unos cuantos. Siempre está bien que algunos nos recuerden, como en el cartel de la imagen, que en el fondo todo este dramón vírico lo podemos frenar poniendo cuarto y mitad de sensatez por nuestra parte. Que no sea necesario recurrir a la policía de balcón, esa figura que trajo la crisis y que ojalá se la lleve cuando finiquite todo esto. Que no todo sea multa y estado de alarma, por necesarios que puedan resultar. Siempre será mejor confiar en la responsabilidad.