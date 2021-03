El Ayuntamiento de Pamplona decidió realizar ayer un homenaje en recuerdo de seis personas asesinadas por los terroristas de ETA en la ciudad. No parece que últimamente estos actos sean políticamente correctos. Ha calado el mensaje-imposición de un sector político que promueve lo de correr un tupido velo. El caso es que se trata de asesinatos que se produjeron anteayer, como quien dice, y desde luego no se ha tratado especialmente bien a los familiares de esos muertos. Molestan. Son un jarrón chino que todos sabemos que existe, que tiene valor, pero preferimos (prefieren) guardarlo en una esquina del garaje. Sonroja pensar que se les da portazo por no herir sensibilidades de los nuevos apoyos políticos...