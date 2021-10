¿Pueden personas de varios siglos de diferencia dialogar entre ellos? Directamente, de forma personal, todavía no, pero sí sus obras artísticas, de ahí la importancia del legado cultural que cada época deja. Esta experiencia, que obviamente no es novedosa, protagoniza la nueva exposición del Museo de Bellas Artes de Sevilla, Cara a cara. Picasso y los maestros antiguos’. La pintura del genio malagueño que pasó parte de su infancia en A Coruña se compara con la obra de grandes maestros barrocos presentes en la pinacoteca sevillana, autores como El Greco, Zurbarán o Pacheco. Delante de los rostros peculiares retratados por estos maestros se coló el de Juanma Moreno y no desentonaba. Lo que es la cara institucional.