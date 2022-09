Se le quiere llamar arte urbano

A las pintadas, frases reivindicativas o denigratorias, desahogos de malos aprendices de pintores o simplemente gamberros. La moda se remonta a la década de los 60 y en especial durante el Mayo Francés en París. No se respetaron edificios emblemáticos ni zonas consagradas por la historia. De los barrios periféricos al centro, y desde allí se expandieron a todo el mundo. Santiago no es una excepción, al contrario, puede que sea la más pintarrajeada de Galicia. La tercera ley de Newton señala que toda acción genera su reacción, pero no se percibe en los responsables de la Facultade de Odontoloxía, que permiten estas y otras pintadas alentadas por el PCRG (algo así como el Partido Comunista Renovado de Galicia). Lo que hay que renovar es esa pared y dejarla en blanco, tal como estuvo y debería estar. Amén.