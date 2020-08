Si la realidad siempre supera a la ficción, como dicen, últimamente parece que el cine supera también a la vida real. Siempre pensamos que para hacer una película, según el género, se montaba un equipo de expertos que asesoraban al director para que la cosa no quedara grotesca, para darle el mayor realismo posible y quedase convincente. Observando esta imagen tomada ayer en Timor Oriental, en la ciudad de Dili, parece que las tornas han cambiado. Son varias oficiales de la Policía Nacional timorense protegiendo a un civil mientras participan en un ejercicio antiterrorista. ¿No les parece de película cutre, un tanto sobreactuado? Esperemos que no tengan que actuar realmente algún día, porque el tema no promete.