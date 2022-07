Sorprendente

En cuestiones de la iglesia católica conviene acudir siempre a las escrituras donde podemos leer lo que dijo san Pablo: “Los designios de Dios son insondables y sus caminos inescrutables”; es decir, por un lado, que no puede ser conocido o comprendido por ser misterioso, difícil o impenetrable, y, por el otro, que no se pueden saber ni averiguar. Dando por sentado que el papa Francisco es el representante del dios de los cristianos en la tierra habrá que conferirle atributos parecidos en cuando a que sus decisiones son insondables e inescrutables. Solo de esa forma se puede entender que este papa prefiera acudir a Canadá a pedir perdón a los indígenas y no venir a Santiago de Compostela a reunirse con miles de jóvenes fieles que, no lo olvidemos, son la semilla para el futuro de su iglesia. Dado su origen argentino y su larga estancia en Italia sorprende todavía más que no sea consciente del papel que juega el Camino (que no es inescrutable) en la fe de tantos ciudadanos. Tendremos que acudir al profeta Isaías quien también dejo dicho que en ocasiones “sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice el Señor.” Amén.