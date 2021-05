Sorprendente

Está la ferrolana Yolanda Díaz dispuesta a que se hable de ella y lo consigue. Ayer pasó a la historia al convertirse en la/el primera/primer ministra/o de Trabajo que sale a las calles para protestar junto a los sindicatos. Nunca se había visto nada igual pero no debería sorprendernos ya que Yolanda Díaz no iba a cambiar una de sus tradiciones, su padre fue el histórico secretario xeral de CCOO y ella es comunista desde niña, la de manifestarse un Primero de mayo y lanzar sus proclamas contra el Gobierno de turno. Suponemos que ayer estaría algo más comedida ante la dualidad más propia de doctor Jekyll y mister Hyde. Por cierto, su colega Carolina Darías la habrá reprendido por no guardar la distancia de seguridad. ¿O no?