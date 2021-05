La zarzuela es un género musical genuinamente español, con especial arraigo en Madrid. Tal vez por aquello de que esta capital es una pequeña España dentro de España (frase de una candidata madrileña que no nombraremos para no hacerle publicidad en el día de la votación) o simplemente por la libertad que destila esta ciudad (afirmación de la misma candidata). Estos días, tras meses de cierre por COVID, se representó La del manojo de rosas, uno de los títulos más populares, un sainete en dos actos estrenado en 1934 en el Teatro Fuencarral. Si antes no le hicimos propaganda a la susodicha, tampoco ahora bufa y no repartiremos los papeles. Después de su éxito en Madrid, ya viaja por toda España. Como su política.