Tiempo cambiante

Seguro que en las curvas de movimientos en Internet que maneja Google habrá detectado un mayor tráfico este domingo en Galicia. El tiempo invernal, justo a una semana en la que daremos la bienvenida a la primavera, invitaba a quedarse en casa y eso tenía que notarse en el baremo que marca la red de redes. Pero no todos se dedicaron al sano ejercicio de manta y sillón, los hubo quienes, cámara en ristre, salieron en búsqueda de alguna instantánea que siempre nos brinda la naturaleza. Como esta que nos dejó Beatriz Sotelo desde su @PetiscosGalegos y vía RedMeteo. Aquellos que no lo pudieron verlo en directo pueden disfrutarlo ya que, incluso en papel, es un espectáculo grandioso. Y no se mojaran.