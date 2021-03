La verdad es que la expresión “mal..., pero bien” es más usual de lo que su inexplicable confección semántica indica. Todo aquel al que pillan con una pregunta repentina, aunque no sea del todo inesperada, suele contestar así como una forma de ganar tiempo para responder algo ya mejor construido y con más sentido. A veces, también se utiliza al revés, “bien..., pero mal”, o su variante levemente menos pesimista, “bien..., pero no tanto”. Es una frase hecha con una cierta equivalencia al “sí..., no...” o al “no..., sí...” en cuanto a su estilo dubitativo, aunque en lo que se refiere a su significación se sitúa más cerca del refrán “no hay mal que por bien no venga”. ¿Qué tal va el Gobierno? El presidente de Murcia el martes diría “bien..., pero mal”, aunque hoy ya lo cambiaría por “mal..., pero bien”. La presidenta de Madrid, sin embargo, se mantendría toda la semana en el “mal (para ir de víctima)..., pero bien (por las urnas)”. ¿Y el Ejecutivo central? Mal, muy mal..., pero bueno...