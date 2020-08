La pandemia ha cambiado muchas cosas. Probablemente todavía no hemos acabado de asumir que bastantes costumbres no volverán a ser iguales que antes en mucho tiempo. O quizá la guerra Trump-Putin nos proporcione una vacuna rápido y volvamos a nuestra vida tan ricamente. Los comerciantes del Rastro madrileño llevan semanas de protesta para que les dejen montar los chiringuitos a todos. Las medidas de seguridad parece que no son muy compatibles con este mercado. Cierto es que el Rastro de antes del virus ya no era el que muchos conocimos hace veinte o treinta años, que era visita obligada para cualquiera que se dejara caer por Madrid. Los tiempos cambian y hay cosas que no volverán a ser como eran.