El rastro madrileño no es lo que era. Pero ya antes de que nos cayese encima esta pandemia. Ayer retomó por fin su actividad al cien por cien, un alivio para las decenas de vendedores y para los miles de clientes que siguen conservando el hábito de pasar por allí a curiosear. Quien más quien menos ha pasado alguna vez por ahí. En tiempos era una visita obligada, y un placer pasear entre vinilos y máquinas de escribir, entre otras miles de cosas. El tiempo lo ha cambiado todo, y el rastro no ha sido inmune. Pero para muchos madrileños o quienes visitan la ciudad continúa siendo un placer callejear por los puestos en cuesta. Una tradición que no debe morir, por mucho que no sea ya el que muchos recordamos.