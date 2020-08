Tráfico Denso

Los atascos son internacionales. Pocos lugares se libran de ese tormento, pero en algunos países se llevan la palma. No son atascos en sí, es el Caos con mayúsculas, el fin de los tiempos. Observando la imagen es difícil imaginar cómo se deshizo esa madeja automovilística, pero en Karachi, Pakistán, no es la primera vez que viven una situación así. Es cierto que la de ayer era excepcional, porque estrenaban asfalto después del tiempo de confinamiento. Los ciudadanos podían echarse a las calles con sus vehículos, y está claro que lo hicieron. No consta si las señales de tráfico, semáforos y toda esa parafernalia existen por aquellos lares. No se vuelvan a quejar de los embotellamientos que sufrimos por aquí...